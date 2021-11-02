02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Denizli'de 3 kişinin tacizine uğrayan kadına yardım etmek isterken, canından oluyordu

Denizli'de 3 kişinin tacizine uğrayan kadına yardım etmek isterken, canından oluyordu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.11.2021 12:44
Denizli’de gece ana caddede yürürken 3 kişinin sözlü tacizine uğrayan kadınının yardımına koşan kişi, az daha canından oluyordu. Şehir magandaları tarafından darp edilen ve yüzü bıçakla kesilen talihsiz adam, mağdur bir kadına yardım etmek isterken hayatının şokunu yaşadı. Olay, Merkezefendi ilçesi Atıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde yürüyüşe çıkan , yolda yürüdüğü sırada 3 kişinin Gülşen Ş.'yi rahatsız ettiğini fark etti. Mağdur kadının yardımına koşan Çetin, yanlarına giderek Gülşen Ş'yi rahatsız eden kişileri uyarıp araya girdi. O esnada şüpheliler Çetin'i darp etti. Şüphelilerden biri ardından yanında bulundurduğu bıçağı çıkartarak Çetin'i yüzünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Çetin, kendini yere bırakırken, sesler üzerine vatandaşların ihbarda bulunduğu olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri 3 şüpheliyi kaçmadan kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler taşkınlık yaptığı için yere yatırılırken, yüzünden bıçaklanan Çetin için ise sağlık görevlileri olay yerine geldi.

Sağlık ekiplerini beklerden kurtardığı kadın ile beraber sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyen Çetin, "Kadın gidiyordu. Kurtarmak için karıştım. Ben her zaman böyle yardım ederim" dedikten sonra ambulansa alındı. Yüzü kanlar içinde kalan Çetin, ambulansa hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu
Tacize uğrayan kadını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu
Türkiye’de bir ilk!
Türkiye'de bir ilk!
Güne sallantıyla uyandılar
Güne sallantıyla uyandılar
Muğla’da su samuru ölü bulundu
Muğla'da su samuru ölü bulundu
Çiftlik Bank davasına yeni gelişme!
Çiftlik Bank davasına yeni gelişme!
Rus bakıcı dehşeti! Yastıkla...
Rus bakıcı dehşeti! Yastıkla...
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda, 1145 adet kaçak cep telefonu, geçirilmiştir
Sabah saatlerinde başlayan operasyonda, 1145 adet kaçak cep telefonu, geçirilmiştir
Kaza yaptı, kaldırıma çıktı, yayalar son anda kurtuldu
Kaza yaptı, kaldırıma çıktı, yayalar son anda kurtuldu
Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo
Gören şaşırıyor, bu narların tanesi 1,5 kilo
Başıboş Pitbull dehşeti bitmiyor! Saldırı anı kamerada
Başıboş Pitbull dehşeti bitmiyor! Saldırı anı kamerada
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada
Kırtasiyeye giren karga pinpon topu ile önce oynadı sonra alıp kaçtı...Gülümseten anlar kamerada
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
Daha Fazla Video Göster