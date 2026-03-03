Ramazan ayında Şahidi Türbesi’ne ziyaretçi akını

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Mevlevi kültürünün en önemli sembollerinden biri olan Şahidi Türbesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.