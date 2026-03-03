CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi | ahaber.com.tr - Özel Haber

Savaş Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Altın fırlayacak mı düşecek mi? Uzman A Haber'e anlattı

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, Kapalıçarşı'nın nabzını tuttu. Ortadoğu'da İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik operasyonlarının ardından gözler altın ve döviz piyasalarına çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, savaş beklentisinin piyasalara yansımasını ve Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Hafta sonu yaşanan panik alımlarının ardından talebin kesildiğini belirten Kapukaya, yatırımcıları paniğe kapılmamaları konusunda uyarırken, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın olası hamlelerine dikkat çekti ve gümüş yatırımı konusunda çok net bir ikazda bulundu.

