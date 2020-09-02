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Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde işçi kıyımı! Verilen sözler tutulmadı

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Giriş: 02.09.2020 15:05
Güncelleme:02.09.2020 15:11
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesi bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Doğan’ın vaatleri yerine geldi mi? İşçi kıyımı neden yapıldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları canlı yayında aktardı. Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi Yavuz Aki, konu ile ilgili detayları A Haber’e anlattı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesi bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Doğan'ın vaatleri yerine geldi mi? İşçi kıyımı neden yapıldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları canlı yayında aktardı.

Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi Yavuz Aki, konu ile ilgili detayları A Haber'e anlattı.

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