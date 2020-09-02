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Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde işçi kıyımı! Verilen sözler tutulmadı
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesi bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Doğan’ın vaatleri yerine geldi mi? İşçi kıyımı neden yapıldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları canlı yayında aktardı. Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi Yavuz Aki, konu ile ilgili detayları A Haber’e anlattı.
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesi bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Doğan'ın vaatleri yerine geldi mi? İşçi kıyımı neden yapıldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları canlı yayında aktardı.
Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan seçim öncesi bazı vaatlerde bulundu. Ayrıca belediyede 60 kişi de işten atıldı. Doğan'ın vaatleri yerine geldi mi? İşçi kıyımı neden yapıldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, detayları canlı yayında aktardı.
Merkezefendi Belediyesi meclis üyesi Yavuz Aki, konu ile ilgili detayları A Haber'e anlattı.