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Denizin ortasında fırtınaya yakalanan balıkçıların zor anları

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Giriş: 30.09.2020 19:34
Güncelleme:30.09.2020 19:35
Kastamonu’dan dün gece aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle denize açılan balıkçı tekneleri, dev dalgaların arasında kaldı. Balıkçılar, yaşadıkları zor anları cep telefonu ile görüntüledi.

Hava koşullarının normal seyrettiği Kastamonu'da, balıkçı tekneleri avlanmak için denize açıldı.

Çatalzeytin ilçesinde Ginolu Limanından Karadeniz'e açılan balıkçı tekneleri, aniden bastıran şiddetli fırtına nedeniyle dev dalgaların arasında kaldı. Sağanak yağışında etkili olduğu Karadeniz'de, deniz üzerinde art arda çakan şimşeklerde geceyi beyazlattı.

Sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtınaya yakalanan balıkçı tekneleri, dev dalgaların arasında güçlükle sahile ulaşabildi. Balıkçı teknelerin dev dalgalarla verdiği mücadele ise balıkçıların cep telefonuna anbean kaydedildi.

Görüntülerde dalgalar arasında kalan teknelerin ilerlemeye çalıştığı görünüyor.

Öte yandan Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi ile Azdavay ilçesinde de fırtına etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışının ardından fırtına çıktı. Sağanak yağışın da etkili olduğu fırtınada birçok evin çatısı uçtu.

Ayrıca Azdavay ilçesinde de etkili olan fırtınada bazı ağaçlar devrilirken, bazı ağaçlar ise kökünden söküldü. Evlerin çatısını uçuran fırtına, yerini bir süre sonra sağanak yağışa bıraktı.

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