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Denizde turuncu renk ve denizanası istilası

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Giriş: 28.02.2024 14:48
Her yıl bu mevsimlerde plankton çoğalması sonucu turuncu tonlara bürünen Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyıları yine aynı renge büründü. Turuncu tonların yanı sıra kıyılarda beyaz denizanalarının da çoğaldığı gözlendi. Denizde turuncu rengi ilk kez gören kimi vatandaşlar durumu şaşkınlıkla izledi.
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