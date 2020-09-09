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Denizde koronavirüs avı! Pozitif kadın gözaltına alındı

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Giriş: 09.09.2020 08:59
Güncelleme:09.09.2020 09:10
İspanya'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.

Denizde koronavirüs avı! Pozitif kadın gözaltına alındı DENİZDE KORONAVİRÜS AVI! POZİTİF KADIN GÖZALTINA ALINDI

Denizde koronavirüs avı!
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