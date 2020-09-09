Denizde koronavirüs avı! Pozitif kadın gözaltına alındı

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.

İspanya'da koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan kadın hasta, cankurtaran olarak çalıştığı plajda sörf yapmak için denize girdi. Kadının iş arkadaşları, polisi aradı. Sörfçü kadın, koruyucu giysilerle gelen polis memurları tarafından gözaltına alındı.