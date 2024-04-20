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Denizde dev dalgalar oluştu! Rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 20.04.2024 15:24
Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi, Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı. İşletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı. Denizde dev dalgalar oluştu.
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