Denizde dev dalgalar oluştu! Rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı

Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi, Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı. İşletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı. Denizde dev dalgalar oluştu.

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