Mersin'de düzenlenen Güneş ve Deniz Festivali kapsamında deniz yüzeyinde 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Mersin Valiliği ile Mezitli Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Akdeniz Bölge Komutanlığınca sergilenen gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

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