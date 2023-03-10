Deniz ulaşımına lodos engeli! Meteorolojiden uyarı: Kar yağışı bekleniyor

Megakent İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Deprem bölgesi için de pazar ve pazartesi günü kar yağışı bekleniyor. Havanın notlarını A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.

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