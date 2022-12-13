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Deniz trafiğine lodos engeli! İstanbul'da sağanak trafiği

A Haber
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Giriş: 13.12.2022 08:52
İstanbul soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. Sağanak yağış ile trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 74 seviyelerinde. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, hem havanın raporunu hem de tarfikte son durumu aktardı.

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