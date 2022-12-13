13 Aralık 2022, Salı
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Deniz trafiğine lodos engeli! İstanbul'da sağanak trafiği
İstanbul soğuk ve yağışlı bir hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul'da şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. Sağanak yağış ile trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 74 seviyelerinde. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, hem havanın raporunu hem de tarfikte son durumu aktardı.