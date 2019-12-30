Deniz Seki konser sırasında sahneden düştü

Deniz Seki konser verdiği sahnede büyük bir şok yaşadı. Sahne ve aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyen Deniz Seki, sahneden düştü. İşte Deniz Seki'nin sahneden düştüğü o anlar...

Bir otelde sahne alan Deniz Seki, şarkısını söylediği sırada sahnede büyük bir talihsizlik yaşadı. Sahnedeki boşluğu göremeyen Deniz Seki, yere düştü.

KONSER DEVAM ETTİ

Ünlü sanatçı Deniz Seki, sahne ile aydınlatma arasındaki boşluğu göremeyince bir anda yere düştü. Çalışanlar ve konuklar biranlık korku yaşasalar da Deniz Seki kısa sürede yardımlarla ayağa kaldı.

Durumu iyi olan Seki, konsere kaldığı yerden devam etti.