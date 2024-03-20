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Deniz bisikletiyle gölde mahsur kalan gençleri sualtı polisleri kurtardı

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Giriş: 20.03.2024 10:14
Güncelleme:20.03.2024 10:14
Adana’da deniz bisikletiyle gölde gezen 3 genç, hava şartlarının kötü olması sebebiyle mahsur kaldı. Gençler ‘Gemi Adam’ olarak bilinen sualtı polisleri tarafından kurtarıldı.
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