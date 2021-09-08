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Demir parmaklıklara kafası sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

İHA
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Giriş: 08.09.2021 15:47
Kocaeli’nin Derince ilçesinde oyun oynadığı sırada evinin balkonundaki parmaklıklara kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre 2 buçuk yaşındaki çocuk, evinin balkonundaki oyun oynadığı sırada balkondaki demir parmaklıklara kafasını sıkıştırdı. Parmaklıklardan kafasını çıkartamayınca ağlamaya başlayan çocuğun ailesi de çocuklarını kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı.
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