Deli Yürek… Ekmek Teknesi… Kurtlar Vadisi… Ömer Lütfi Mete’nin gönül dili

Gencinden yaşlısına herkesi ekrana kilitleyen dizilerin senaryosu onun kaleminden çıktı. Gençler onun yazdığı karakterleri benimsedi insanlar onun yazdığı diyaloglarla konuştu. Bugün, yazdığı karakterlerde yaşayan senarist Ömer Lütfi Mete'nin vefatının yıl dönümü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN