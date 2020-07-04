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Define avcıları tarihi alanı talan etti |Video
Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki tarihi yapılar define avcıları tarafından tahrip edildi. Roma dönemine ait kabartmalar, kazma kürekle kırılarak yok edildi.
2 bin yıllık tarihi eserler definecilerin hedefi oldu.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan Çağman Tepesi'nde Roma dönemine ait pek çok tarihi eser bulunuyor.
Dağların üzerinde farklı figürlerin bulunduğu tarihi kabartmalar, define avcıları tarafından kazma, kürekle kırıldı.