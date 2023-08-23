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Dedeağaç yangını Türk köylerine sıçradı! Felaketin tanıkları A Haber’de anlattı: Ateşlere karşı kendi savaşımızı verdik

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 15:43
Yunanistan Dedeağaç'taki orman yangını 5 gündür devam ediyor. Türk köyleri harabeye döndü. Susurköy'de vatandaşlar felaket anlarını A Haber'e anlattı.
Felaketin tanıkları A Haber’de anlattı FELAKETİN TANIKLARI A HABER'DE ANLATTI

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Felaketin tanıkları A Haber’de anlattı
Felaketin tanıkları A Haber’de anlattı
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