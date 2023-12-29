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DASK'ta asgari prim tutarı arttı! DASK tek başına yeterli mi? DASK, kasko ve konut sigortası

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 14:51
Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından, DASK ve konut sigortasının önemi bir kez daha hatırlandı. DASK, kasko ve konut sigortası ne sağlar? Sigortaların sözleşmelerindeki yan faydalar neler? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, SAB Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık'a sordu.
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