DASK'ta asgari prim tutarı arttı! DASK tek başına yeterli mi? DASK, kasko ve konut sigortası

Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından, DASK ve konut sigortasının önemi bir kez daha hatırlandı. DASK, kasko ve konut sigortası ne sağlar? Sigortaların sözleşmelerindeki yan faydalar neler? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, SAB Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık'a sordu.

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