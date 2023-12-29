29 Aralık 2023, Cuma
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DASK'ta asgari prim tutarı arttı! DASK tek başına yeterli mi? DASK, kasko ve konut sigortası
Türkiye'yi sarsan büyük depremin ardından, DASK ve konut sigortasının önemi bir kez daha hatırlandı. DASK, kasko ve konut sigortası ne sağlar? Sigortaların sözleşmelerindeki yan faydalar neler? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, SAB Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Ayhan Çalık'a sordu.