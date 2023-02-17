17 Şubat 2023, Cuma
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Danıştay saldırganı Alparslan Arslan koğuşta ölü bulundu
2006 yılında gerçekleştirilen Danıştay saldırısı kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan Alparslan Arslan Maltepe Cezaevi’nde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulundu. Arslan’ın çöp poşetlerini ilmek yapıp kendisini kapıya astığı iddia edildi. Yaşanan gelişmenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.