Damak çatlatan lezzet: Enginar dolması | Aydın’ın yeşil altını…

Aydın tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ile bilinen bir şehrimizdir. Bu muazzam coğrafyanın sunduğu enfes yemekler, Aydın'ı gastronomi merkezi haline getiriyor. Özellikle enginar dolması Aydınlıların sofrasında olmazsa olmaz bir kültür. Peki enginar dolması nasıl yapılır? Ekibimiz bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı...

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