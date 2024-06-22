22 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Damak çatlatan lezzet: Enginar dolması | Aydın’ın yeşil altını…

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2024 08:59
Aydın tarihi zenginliği, doğal güzellikleri ve çeşitli yöresel lezzetleri ile bilinen bir şehrimizdir. Bu muazzam coğrafyanın sunduğu enfes yemekler, Aydın'ı gastronomi merkezi haline getiriyor. Özellikle enginar dolması Aydınlıların sofrasında olmazsa olmaz bir kültür. Peki enginar dolması nasıl yapılır? Ekibimiz bu sorunun yanıtını sizler için araştırdı...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Damak çatlatan lezzet! Yeşil altın...
Damak çatlatan lezzet! Yeşil altın...
Doğmamış bebeğe mucize ameliyat
Doğmamış bebeğe mucize ameliyat
Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu
Kontrolsüz şekilde yola çıktı kazaya neden oldu
KKTC’de İngilizlerin ezan rahatsızlığı!
KKTC’de İngilizlerin "ezan" rahatsızlığı!
Mardin’de 5 noktada yangın
Mardin'de 5 noktada yangın
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı!
Motosiklet karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı!
Rize’de toprak kayması meydana geldi!
Rize’de toprak kayması meydana geldi!
Uşak’taki alevler geceyi aydınlattı!
Uşak'taki alevler geceyi aydınlattı!
Anız yangınında can kaybı 12’ye yükseldi!
Anız yangınında can kaybı 12'ye yükseldi!
En kısa gecede dolunay görsel şölen oluşturdu!
En kısa gecede dolunay görsel şölen oluşturdu!
Arazi kavgası aile içinde kan döktürdü!
Arazi kavgası aile içinde kan döktürdü!
Arazinin ortasında kalp krizi geçirdi!
Arazinin ortasında kalp krizi geçirdi!
Daha Fazla Video Göster