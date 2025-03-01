01 Mart 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Damadı ve kiracı arasında kavga çıktı: Ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Damadı ve kiracı arasında kavga çıktı: Ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü

Damadı ve kiracı arasında kavga çıktı: Ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2025 01:09
Olay, Derince ilçesi 60 Evler Fatih Sultan Mahallesi Çimen Sokak’ta bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Orhan Çep’in damadı ile kiracı arasında anahtar meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayı ayırmaya çalışan 69 yaşındaki Orhan Çep, fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Orhan Çep'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çep, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçtığı öğrenilen kiracıyı yakalayıp ifadesini almak için polis ekipleri çalışma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Damadı ve kiracı arasında kavga çıktı: Ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Kavgayı ayırmaya çalışırken kalp krizinden öldü
Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu!
Çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu!
Kavşakta korkutan kaza: 4 kişi yaralandı
Kavşakta korkutan kaza: 4 kişi yaralandı
Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı!
Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı!
Diyanet İşleri Başkanı Konya’da ilk teravih namazını kıldırdı!
Diyanet İşleri Başkanı Konya'da ilk teravih namazını kıldırdı!
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Uzman çavuş arkadaşının silahıyla kendini vurdu!
Uzman çavuş arkadaşının silahıyla kendini vurdu!
Başkentte ilk teravih heyecanı!
Başkentte ilk teravih heyecanı!
Hediye çeki tuzağı: Yasa dışı bahis çetesi çökertildi!
Hediye çeki tuzağı: Yasa dışı bahis çetesi çökertildi!
Evinin önünde oynarken kaybolan minik kız için ekipler seferber!
Evinin önünde oynarken kaybolan minik kız için ekipler seferber!
467 yıllık camide Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı!
467 yıllık camide Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı!
Bağcılar’da yasaklı ırk pitbull vatandaşlara saldırdı!
Bağcılar’da yasaklı ırk pitbull vatandaşlara saldırdı!
Daha Fazla Video Göster