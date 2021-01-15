Dalgalardan son anda köpekleriyle kaçtlar

ABD'nin Oregon sahilinde yaşanan gelgit kameralara yansıdı. O sırada sahilde köpekleriyle birlikte yürüyüş yapan kadınların zor anları sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Görüntüler ABD'nin Oregon ketinde kayda geçti. Cannon Sahili'nde iki kadın köpekleriyle yürüyüşe çıktı. Dalgalar gel git yüzünden aniden yükseldi.

Köpekleriyle birlikte dalgalardan kaçan kadınların koştukları o anları sosyal medyada da kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.