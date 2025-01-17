17 Ocak 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler

Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2025 00:00
Diyarbakır'da Silvan ilçesi Demirkuyu köyünde besici Mehmet Bukseli'ye ait bir inek, dağda doğum yaptı ancak buzağı, annesinden ayrı düştü. Çiftçi hemen arama çalışmalarına başladı. Ardından buzağıyı bulan Mehmet ve Şinasi Bukseli, minik hayvanı sırtlarına alarak zorlu yolculuğa çıktı. Yaklaşık 5 kilometrelik yolu aşan Bukseli kardeşler, buzağıyı güvenle evlerine ulaştırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Dağda doğan buzağıyı 5 kilometre sırtta taşıyarak eve getirildiler
Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
Kayseri’deki suç örgütü operasyonunda 13 tutuklama
Kumpirden ölüme tutuklama!
Kumpirden ölüme tutuklama!
Ölmek üzere olan yavrusunu kurtardı!
Ölmek üzere olan yavrusunu kurtardı!
Stajyer öğrenci transpaletin altında kaldı!
Stajyer öğrenci transpaletin altında kaldı!
Silahlı kavga 3 cana mal oldu!
Silahlı kavga 3 cana mal oldu!
Özel okullardaki kitap ücreti kalkıyor!
Özel okullardaki "kitap ücreti" kalkıyor!
Doğrulaması yapılmamış ilanlar yayınlanmayacak
Doğrulaması yapılmamış ilanlar yayınlanmayacak
İstanbul’da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü
İstanbul'da İETT otobüsünde patlama! Alev topuna döndü
Midyenin içerisindeki altın, talihlisini buldu!
Midyenin içerisindeki altın, talihlisini buldu!
Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Batman’da tırda 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
81 yaşındaki yaşlı kadına, emniyetten doğum günü sürprizi
81 yaşındaki yaşlı kadına, emniyetten doğum günü sürprizi
Daha Fazla Video Göster