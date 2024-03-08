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Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali! Tuğgeneral Özlem Yılmaz yaşadığı gururu anlattı

ahaber.com.tr
AA
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Giriş: 08.03.2024 08:00
Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara seslendi. Türk kadınının isterse neler yapabileceğinin canlı örneklerinden biri olan Yılmaz, yaşadığı gururu anlattı.
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