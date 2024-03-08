Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali! Tuğgeneral Özlem Yılmaz yaşadığı gururu anlattı

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Tuğgeneral Özlem Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadınlara seslendi. Türk kadınının isterse neler yapabileceğinin canlı örneklerinden biri olan Yılmaz, yaşadığı gururu anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN