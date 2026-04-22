Hürmüz'de abluka ve ateşkes bilmecesi! Petrol hattı savaş kozu mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda ablukayı sürdürerek ateşkes kararını süresiz olarak uzatma kararı, bölgedeki gerginliği durdurması beklenirken Tahran'ın resti ile savaş tartışmaları yeniden alevlendi. İran Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırı ihtimaline karşı "Ellerimiz tetikte" çıkışı ve Tahran sokaklarda füzelerin sergilendiği görüntülerin dünya kamuoyuna servis edilmesi aylarca süren savaşın yeniden başlayacağı yorumlarını beraberinde getirdi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Kemal Olçar Trump'ın açıklamalarını değerlendirerek abluka çıkışını askeri harekat çeşidi olduğunu, önümüzdeki günlerde İran'ın petrol tesislerinde ve boru hatlarında oluşacak hasarın bombardımandan çok daha büyük bir zarar vereceğini vurguladı.