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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 16.08.2023 15:08
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıklamalarda bulundu.
Cevdet Yılmaz’dan önemli açıklamalar
Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar
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