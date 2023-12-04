04 Aralık 2023, Pazartesi
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Cumhur İttifakı’nın 31 Mart mesaisi! Başkan Erdoğan’dan yerel seçim talimatı
Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimleri için çok sıkı bir çalışma yürütüyor. AK Parti'de hedef “Yeniden İstanbul” parola ise “Doğru aday” olacak. İşte tam da bu noktada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin talimatı var kurmaylarına, “Aday profili” konusunda "Bölgede karşılığı olmayan arkadaşlarımız ile kırmadan dökmeden vedalaşacağız." dedi Başkan Erdoğan. Vefa konusuna da dikkat çekti. İşte adaylık çalışmalarında son durum…