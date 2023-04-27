28 Nisan 2023, Cuma
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Cumhur İttifakı liderlerinden Başkan Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti! 41 gül detayı dikkat çekti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçirdiği kısa süreli rahatsızlık nedeniyle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Liderlerin verdiği fotoğrafta Bahçeli’nin gönderdiği 41 gül detayı gözlerden kaçmadı.