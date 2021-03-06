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Cumartesi kısıtlaması kalktı: Vatandaşlar sokağa akın etti! İstanbul'da trafik kilit

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Giriş: 06.03.2021 15:19
Güncelleme:06.03.2021 15:23
Hafta sonu cumartesi günü kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trakya'da vatandaşlar kafe, lokanta ve sahil gibi yerlere akın etti. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 15.00'da yüzde 78 olarak ölçüldü. Öte yandan, Twitter'dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mutlu cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz'' ifadelerini kullandı.

Kademeli normalleşme sürecinde alınan cumartesi sokağa çıkma kısıtlaması kararı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte halk cumartesi günü kafe, lokanta ve sahip gibi yerlere akın etti.

Bu gelişmelerle birlikte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca cumartesi kısıtlamasının kalkmasına ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Koca ''Mutlu cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz'' dedi.

İSTANBUL BOĞAZI'NA AKIN ETTİLER, TRAFİK KİLİTLENDİ
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu. Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.

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