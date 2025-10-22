22 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çorum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Çorum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2025 14:19
Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait Özdemir (90) isimli vatandaştan bir süredir haber almayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Özdemir'in yaşadığı eve sağlık, polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye yardımıyla gerekli güvenlik önlemlerini alarak eve girdi. Eve giren ekipler, Sait Özdemir'i yatağında hareketsiz bir vaziyette buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Özdemir'in cenazesi, Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çorum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Fokun ahtapot avı kamerada
Fokun ahtapot avı kamerada
Türkiye’de elektrikli scooter yasaklanır mı?
Türkiye'de elektrikli scooter yasaklanır mı?
Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü
Longoz ve Istranca ormanları sonbaharın renklerine büründü
Maltepe’de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Maltepe'de yaşanan dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Yaya geçidinden karşıya birdirbir oynayarak geçtiler
Yaya geçidinden karşıya birdirbir oynayarak geçtiler
Adana Yüreğir’de moloz kirliliği yaşanıyor!
Adana Yüreğir'de moloz kirliliği yaşanıyor!
Evde korkunç patlama! A Haber olay yerinde
Evde korkunç patlama! A Haber olay yerinde
Yüksek kesimlere kar yağdı
Yüksek kesimlere kar yağdı
Düğün salonunda dev avize piste düştü!
Düğün salonunda dev avize piste düştü!
Polisler, sahte polisi kıskıvrak yakaladı
Polisler, sahte polisi kıskıvrak yakaladı
Çorum’da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Çorum'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Siirt’te yağışla birlikte oluşan heyelan yola böyle aktı
Siirt’te yağışla birlikte oluşan heyelan yola böyle aktı
Daha Fazla Video Göster