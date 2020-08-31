31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Çorum'da doktor hemşire kavgası hastanede bitti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 16:15
Güncelleme:31.08.2020 16:21
Çorum'da aynı sağlık merkezinde görevli kadın doktor ve hemşire arasında çıkan arbedede kadın doktor Hatice Metin Arab yaralanırken, hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.

Çorum'un Buharaevler Mahallesi'nde bulunan Çınar Aile Sağlık Merkezi'nde görevli aile hekimi Doktor Hatice Metin Arab ile ebe hemşire Gülsüm H. arasında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi sonucu Hatice Metin Arab, kafasını cam masaya çarparak yaralandı. Yaralanan doktora ilk müdahaleyi mesai arkadaşlarının yapmasından sonra ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası hemşire Gülsüm H., ise gözaltına alındı.

Yasak aşka sokak ortasında dayak!
Yasak aşka sokak ortasında dayak!
Doktor hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor hemşire kavgası hastanede bitti
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu!
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu!
Yunanistan nasıl kuruldu?
Yunanistan nasıl kuruldu?
Binali Yıldırım Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı!
Binali Yıldırım Erzincan'daki Karasu Nehri'nde rafting yaptı!
Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi
Sosyal medya ayaklandı! Küçük çocuğa alkol içirdi
Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
Pelin öğretmenin öldüğü kaza kamerada
Havai fişek fabrikasında ihmaller zinciri
Havai fişek fabrikasında ihmaller zinciri
Köprü inşaatı çürümeye terk edildi!
Köprü inşaatı çürümeye terk edildi!
Prof. Dr. Meriç, o vasiyeti A Haber’e anlattı
Prof. Dr. Meriç, o vasiyeti A Haber’e anlattı
Evden çalışacaklar!
Evden çalışacaklar!
Esnaftan Soyer'e sert tepki
Esnaftan Soyer'e sert tepki
Daha Fazla Video Göster