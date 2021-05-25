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Çorum'da akrabaların pompalı tüfekli kavgasında kan aktı

İHA
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Giriş: 25.05.2021 23:52
Güncelleme:25.05.2021 23:53
Son dakika yaşam haberleri... Çorum'un Sungurlu ilçesine akrabalar arasında kavga çıktı. İki grubunda pompalı tüfekle vurulan genç hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki akraba arasında çıkan kavgada kan aktı. Kavgada tüfekle vurulan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Kaledere köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca çocukları oldukları öğrenilen M.K. (19) ve 15 yaşındaki E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.K., pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek yaraladı.

Olayı gören köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin vefat ettiği haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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