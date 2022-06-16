16 Haziran 2022, Perşembe
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Çöpte yanmış motosiklet buldu tamir etti son hali fabrikadan çıkmış gibi!
Yanmış halde çöpe atılan 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.