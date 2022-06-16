16 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çöpte yanmış motosiklet buldu tamir etti son hali fabrikadan çıkmış gibi!

Çöpte yanmış motosiklet buldu tamir etti son hali fabrikadan çıkmış gibi!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2022 09:31
Yanmış halde çöpe atılan 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.
Yanmış halde çöpe atılan motoru elden geçirdi!
Yanmış halde çöpe atılan motoru elden geçirdi!
6 metrelik çukur! Ağızlar açık kaldı
6 metrelik çukur! Ağızlar açık kaldı
Karyolanın içinden zehirli engerek yılanı çıktı
Karyolanın içinden zehirli engerek yılanı çıktı
Yük treninin altında kalan genç hayatını kaybetti
Yük treninin altında kalan genç hayatını kaybetti
Serinleme hevesi sonu oldu! Gencin son anları
Serinleme hevesi sonu oldu! Gencin son anları
Dolandırıcılara parayı böyle kaptırdı
Dolandırıcılara parayı böyle kaptırdı
11 katlı binada yangın!
11 katlı binada yangın!
Selde nelere dikkat etmek gerekir?
Selde nelere dikkat etmek gerekir?
Bebeğini dilendirmek için kiralıyor
Bebeğini dilendirmek için kiralıyor
Taksici hem fazla para istedi hem de yumrukladı
Taksici hem fazla para istedi hem de yumrukladı
Kilosu yüzlerce lira! Kimse toplamıyor
Kilosu yüzlerce lira! Kimse toplamıyor
Kira tartışmasında kan döküldü
Kira tartışmasında kan döküldü
Daha Fazla Video Göster