Çöpte yanmış motosiklet buldu tamir etti son hali fabrikadan çıkmış gibi!

Yanmış halde çöpe atılan 30 yıllık motosikleti elden geçiren bir kişi takipçilerini yine şaşırttı. YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi bu sefer yanmış ve çöpe atılmış motosikleti yeniledi. Her parçayı tek tek elden geçiren kişi motosikletin son halini de paylaştı.