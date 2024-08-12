“Çok sıcak sonbahar” geliyor

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi sezonluk tahminini açıkladı. Sonbahar da yaz aylarını aratmayacak. Sıcak hava bir kaç ay daha bunaltmaya devam edecek.

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