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Çocukların Mehmetçik sevgisi sosyal medyada izlenme rekoru kırdı |Video
Türkiye'nin Suriye sınırında olan Hatay Rehyanlı'da bir grup çocuk askeri konvoyun önünü kesti. Askerler sevgi gösterisinde bulunan çocuklar onlara çiçek verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kosa süre içerisinden izleneme ve beğeni rekoru kırdı.
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