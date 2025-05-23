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Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde! O anne ilk kez konuştu

Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde! O anne ilk kez konuştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 12:14
Antalya'dan Belçika'ya uzanan 'çocuk kaçırma' hikayesini ATV Haber ekranlara getirmişti. Baba Hasan Tuluk eşinin çetelerle anlaşıp iki kızını kamyon kasasında yurt dışına kaçırdığını iddia etmişti ATV Haber, suçlamaların odağındaki o anneye ulaştı. Açıklamaları çarpıcıydı, "Çocuklarımın can güvenliği yoktu" dedi ve bakın Sultan Akdoğan ile Erdinç Türkaslan'a başka neler anlattı?
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Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde! O anne ilk kez konuştu
Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde!
Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde!
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