Çocuk kaçırma iddiasında yeni perde! O anne ilk kez konuştu

Antalya'dan Belçika'ya uzanan 'çocuk kaçırma' hikayesini ATV Haber ekranlara getirmişti. Baba Hasan Tuluk eşinin çetelerle anlaşıp iki kızını kamyon kasasında yurt dışına kaçırdığını iddia etmişti ATV Haber, suçlamaların odağındaki o anneye ulaştı. Açıklamaları çarpıcıydı, "Çocuklarımın can güvenliği yoktu" dedi ve bakın Sultan Akdoğan ile Erdinç Türkaslan'a başka neler anlattı?

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