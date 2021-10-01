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Çocuğun üzerinden geçen otomobil yoluna devam etti

DHA
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Giriş: 01.10.2021 15:17
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan ismi öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil çarptı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, çocuk ise kısa süre sonra ayağa kalkarak evine gitti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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