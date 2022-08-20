20 Ağustos 2022, Cumartesi
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Çipetpet Şevket hayatını kaybetti! Turkcell'in reklam filminde oynamıştı
İstanbul'un kuşçuları belgeselinde saka kuşlarını taklidi ile tanınan ve kuşları anlatırken büyük heyecan duyan Üsküdarlı Arnavut Şevket 95 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Şevket Kopal kimdir? İşte hayatı...