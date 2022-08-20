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Çipetpet Şevket hayatını kaybetti! Turkcell'in reklam filminde oynamıştı

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Giriş: 20.08.2022 18:36
Güncelleme:20.08.2022 18:37
İstanbul'un kuşçuları belgeselinde saka kuşlarını taklidi ile tanınan ve kuşları anlatırken büyük heyecan duyan Üsküdarlı Arnavut Şevket 95 yaşında yaşamını yitirdi. Peki Şevket Kopal kimdir? İşte hayatı...
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