10 Nisan 2025, Perşembe
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Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Bursa’da tartıştığı, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Berk Üstün (34) hakkında 'Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Arkadaşını, kendisine satmak istediği uyuşturucuyu almak istemeyince, aralarında çıkan kavga sonrası istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Üstün’ün, yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.