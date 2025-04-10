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Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 10.04.2025 13:08
Bursa’da tartıştığı, madde bağımlısı arkadaşı Bayram Apaydın'ı (35) 13 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Berk Üstün (34) hakkında 'Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Arkadaşını, kendisine satmak istediği uyuşturucuyu almak istemeyince, aralarında çıkan kavga sonrası istemeyerek öldürdüğünü söyleyen Üstün’ün, yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
Cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet istemi
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