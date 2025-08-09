09 Ağustos 2025, Cumartesi

Cinayet gibi kaza kamerada: 16 yaşındaki Emir, hayatını kaybetti

Giriş: 09.08.2025 13:29
Mersin'de bir tamir atölyesinde tırın altındaki bakım malzemelerini almak isteyen 16 yaşındaki Emir Kılınç, parayı ödememek için sürücünün tırı hızla hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybettiği iddia edildi. Baba ve yakınlarının cinayet olarak yorumladıkları olayla ilgili şüphelinin en ağır cezayı alması istendi.
