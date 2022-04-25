25 Nisan 2022, Pazartesi
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Çilekte 9 farklı tarım zehri kalıntısı! Çilek en kirli gıda listesinde ilk sırada
Tam çilek mevsimi başladı derken yapılan araştırmalarda çilek "en kirli gıda" listesinin ilk sırasında yer aldı. Analiz edilen çileklerde 9 farklı tarım zehri kalıntısı bulundu. Peki bunun nedeni ne? Gelişmeleri A haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan ziraat mühendisi Ömer Demir değerlendirdi.