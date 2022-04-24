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Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar dehşeti yaşattı

AA
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Giriş: 24.04.2022 12:26
Son dakika haberi... Bir bankanın tabelası üzerinde görülen leopar sokaklarda korku saçtı. Bir evin bahçesine gizlendi. Korkunç anlar saniye saniye böyle kaydedildi.
Başıboş leopar dehşeti yaşattı BAŞIBOŞ LEOPAR DEHŞETİ YAŞATTI

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