24 Nisan 2022, Pazar
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Çığlıklar yükseldi! Başıboş leopar dehşeti yaşattı
Son dakika haberi... Bir bankanın tabelası üzerinde görülen leopar sokaklarda korku saçtı. Bir evin bahçesine gizlendi. Korkunç anlar saniye saniye böyle kaydedildi.