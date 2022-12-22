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“Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un evine baskın! Polisi görünce pencereden attı

DHA
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Giriş: 22.12.2022 14:56
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un evine baskın düzenledi. Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu.
“Ciciş Kardeşlerin evine baskın!
“Ciciş Kardeşler"in evine baskın!
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