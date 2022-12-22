22 Aralık 2022, Perşembe
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“Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un evine baskın! Polisi görünce pencereden attı
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un evine baskın düzenledi. Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında rulo şekline getirilmiş para buldu.