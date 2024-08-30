30 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
CHP’nin Can Atalay ısrarı! CHP yönetimine tabandan eleştiriler var

CHP’nin Can Atalay ısrarı! CHP yönetimine tabandan eleştiriler var

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2024 09:27
CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için bir kez daha Meclis'i toplamak istiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise aynı konuda ikinci kez toplantı çağrısı yapılamayacağını belirtti. Böyle bir istek gelirse reddedeceğinin mesajını verdi. CHP yönetimine kendi içlerinden eleştiriler de olduğu belirtiliyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kazanın ön raporu ortaya çıktı
Kazanın ön raporu ortaya çıktı
CHP’nin Can Atalay ısrarı!
CHP’nin Can Atalay ısrarı!
İşte Atatürk’ün madalya belgesi
İşte Atatürk'ün madalya belgesi
Kapadokya’da zafer coşkusu!
Kapadokya'da zafer coşkusu!
Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü!
Büyük Taarruz’un 102. yıl dönümü!
Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi!
Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi!
Orkestra şefinden eczanede konser!
Orkestra şefinden eczanede konser!
Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada!
Kuyumcuya silahlı saldırı kamerada!
Bodrum’da yine su isale hattı patladı!
Bodrum’da yine su isale hattı patladı!
Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
Emekli olup tropikal meyve bahçesi kurdu
Bursa’da barbunya zamanı!
Bursa’da barbunya zamanı!
Sivas’ta sağanak sele neden oldu!
Sivas’ta sağanak sele neden oldu!
Daha Fazla Video Göster