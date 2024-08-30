30 Ağustos 2024, Cuma
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CHP’nin Can Atalay ısrarı! CHP yönetimine tabandan eleştiriler var
CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için bir kez daha Meclis'i toplamak istiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise aynı konuda ikinci kez toplantı çağrısı yapılamayacağını belirtti. Böyle bir istek gelirse reddedeceğinin mesajını verdi. CHP yönetimine kendi içlerinden eleştiriler de olduğu belirtiliyor.