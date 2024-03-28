28 Mart 2024, Perşembe
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CHP'nin Bitlis Belediye Başkan adayı zehir zemberek sözlerle partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı
CHP Bitlis Belediye Başkan Adayı Selim Soyugüzel, bugün yapılması planlanan miting saatinin partisinin il başkanı tarafından para karşılığı satıldığını ileri sürmesinin ardından adaylıktan ve partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldı. Soyugüzel'e parti rozetini AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi taktı.