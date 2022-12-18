18 Aralık 2022, Pazar
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CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanından küçük çocuğa taciz! Anneden şoke eden iddia
CHP yönetimindeki Kırşehir Belediyesi'nin şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu. CHP’li Kırşehir Belediyesi, 14 yaşındaki B.T.’yi taciz eden belediye çalışanını “tazminat yükü” nedeniyle işten çıkarmadı. Tacizciyi koruyan belediye, derdini anlatmaya çalışan mağdurun annesine dava açtı.