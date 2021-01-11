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CHP'li İBB'ye Şemsi Paşa Camii tepkisi

A Haber
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Giriş: 11.01.2021 09:59
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin deniz kenarına yol yapma çalışması başlattı. Ancak çalışma tepki çekti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar'daki tarihi Şemsi Paşa Camii'nin deniz kenarına yol yapma çalışması başlattı. Ancak çalışma tepki çekti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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