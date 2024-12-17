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CHP’li İBB’nin çileye dönüşen alt yapı çalışması! Beyoğlu çamura büründü

CHP'li İBB'nin çileye dönüşen alt yapı çalışması! Beyoğlu çamura büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.12.2024 22:51
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından yapılan kazı onarım ve alt yapı çalışması Beyoğlu Hasköy mahallesi sakinlerini mağdur etti. Yaşadıkları mağduruiyeti dile getiren mahalle kasabı Bülent Dumanlı ise, 'Hasköy Piripaşa Beyoğlu'nda 10 seneden beri esnafım. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Bundan 6-7 ay öncesinde İSKİ Büyükşehir Belediyesiyle beraber büyük bir çalışmaya girdiler. Çalışmayı yaptılar, yeraltını çok güzel kazdılar. Sonrasında bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü bu.' dedi.
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CHP’li İBB’nin çileye dönüşen alt yapı çalışması! Beyoğlu çamura büründü
CHP’li İBB’nin çileye dönüşen alt yapı çalışması!
CHP'li İBB'nin çileye dönüşen alt yapı çalışması!
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