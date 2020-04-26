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CHP'li İBB'nin Ali Genlik oyunu ifşa oldu! İşte o skandal görüntüler |Video

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26.04.2020
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yardım kolisi aldığı sırada "İşsizim. İBB'den başka gelen olmadı. İlk defa kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" diyerek kurgusal şekilde röportaj veren Ali Genlik'in söylediklerinin tümüyle asılsız olduğu ortaya çıktı. Genlik'in 28 Mart tarihinde çekerek kişisel sosyal medya hesabına yüklediği video gerçekleri gün yüzüne çıkardı. İşte Ali Genlik'in ifşa olan o görüntüleri...

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