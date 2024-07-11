11 Temmuz 2024, Perşembe
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CHP'li İBB'den dikkat çeken indirimli kart kararı! 30 yaş sınırı geldi
İBB Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantılarının 3’üncüsü gerçekleştirildi.CHP'li İBB tarafından İstanbul’da, toplu taşımada öğrenci indirimine 30 yaş sınırı getirildi. Bunun üzerine AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da karara tepki göstererek, "İBB'ye göre öğrenmenin yaşı 30 yaş. Bunun elle tutulur bir tarafı yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesini 5 yıl boyunca popülist uygulamalarıyla gördük. Halk Ekmek ve öğrenci yurdu zamlarında da bunu gördük. Genel Sekreterinizin ifadesiyle ancak sıfırı tüketmiş bir belediye böyle yapabilir." dedi.